ロッテのサブロー新監督が８日、ＺＯＺＯで就任会見に臨んだ。紺のストライプのスーツで登壇した新監督は「厳しい練習をして若手が羽ばたけるようなチームにしたい」と抱負を述べた。球団から就任要請を受けたのは４日の夜だったといい「びっくりしました。大変だけど、今いる選手はほとんど僕がこのファームで見てきた子が多いので、何とかこの子たちと優勝できたらいいなっていう風に考えてました」と就任を決意したという。