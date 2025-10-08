◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）追い切り＝１０月８日、美浦トレセンヴィクトリアマイル７着以来となるアドマイヤマツリ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父キタサンブラック）は、坂路を単走で５３秒０―１２秒２。馬なり調整だったがスピード感ある走りで調子の良さを伺わせた。宮田敬介調教師は「以前は坂路だとそこまでしまい