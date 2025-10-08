10月9日(木)から上演される『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGEより、ギャラクシーアイドルVEPPerを演じる有馬爽人さん、高橋祐理さんの取材会が行われました！『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』on STAGEは10月9日(木)から13日(月・祝)にわたってヒューリックホール東京にて上演。バトルラヴァーズの前に立ちはだかる、双子兄弟のVEPPer。兄・別府月彦を有馬爽人さん、弟・別府日彦を高橋祐理さんが演じます。本作に臨む