◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)フィリーズとの地区シリーズ第3戦を控えるドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、クローザーとして活躍を見せる佐々木朗希投手について言及しました。チームは敵地で2連勝し地区シリーズ突破へ王手をかけ、最高の形で本拠地に戻ってきました。試合の前日会見でロバーツ監督は、2試合連続セーブをあげた佐々木投手について「(セーブ機会では)現時点で彼は間違いなく