¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¢À¾Éð¡Ýºå¿À¡×¡ÊÆî¶¿Ãæ±û¸ø±àÌîµå¾ì¡Ëºå¿À¡¦Ë­ÅÄ𥶡³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡È¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£±¹æ¡É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤À¡£À¾Éð¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦ÉÚ»Î¤ÎÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¼ÇÀ¸ÀÊ¤ËÃåÃÆ¡££±£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¡¢Àä¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£