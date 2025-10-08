大阪・関西万博（大阪・夢洲）のアメリカパビリオンは8日、公式Xを通じて、残り期間の営業時間を一部変更すると発表した。【動画】現地に行けなくとも…「アメリカ館」の内部を公開万博は、10月13日で閉幕を迎える。アメリカ館は「閉幕まであとわずか！アメリカ館では残りの期間中、営業時間を一部変更して運営いたします。ご理解とご協力、そしてこれまでのご来館に心より感謝いたします」と呼びかけた。これに対して「昨日