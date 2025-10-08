女子ボクシングで全日本選手権を４度制覇し、国際舞台でも活躍した広島市出身の新本亜也（３８）＝広島都市学園大学職員＝が６年ぶりに現役復帰を果たし、９月２８日から滋賀県で行われた第７９回国民スポーツ大会（国スポ）のボクシング成年女子の部に出場。銅メダルを獲得した。「戦っている姿を見たい」という知人や教え子の声に後押しされて３８歳での現役復帰。８月の中国ブロック予選を勝ち抜き、国スポへの出場権を獲得