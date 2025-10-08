８日午前３時１５分頃、岩手県山田町豊間根の６０歳代の男から「妻を殺してしまった」と１１０番があった。警察官らが住宅に駆けつけたところ、男が腹部から出血していたほか、５０歳代の妻も背中から血を流して倒れていた。２人は宮古市の病院に搬送されたが、意識不明の重体。宮古署は、傷の状況などから男が刃物のようなもので刺したとみて、殺人未遂事件として捜査している。現場は三陸鉄道リアス線・豊間根駅から西に約