巨人から戦力外通告を受けた今村信貴投手（31）が8日、川崎市のジャイアンツ球場で練習。キャッチボールやノックなどで汗を流した左腕は「体も元気。まだやれる自信はある。NPBでやりたい」と現役続行への思いを口にした。今季は2軍戦で41試合に登板し、4勝1敗3セーブ、防御率1・91の好成績を残すも、1軍登板なし。「1軍で今年一回も投げられなかったので、やっぱり今辞めたら悔いが残る」と話した。太成学院大高から11年ド