河村たかし氏日本保守党の河村たかし共同代表＝衆院愛知1区＝は8日、離党届を提出した。関係者が明らかにした。党運営を巡り、百田尚樹代表と対立を深めていた。午後に記者会見し、経緯を説明する。河村氏は9月、百田氏から共同代表を事実上解任すると通告されたが、拒否。今月に入り、脅迫容疑などで百田氏に対する告訴状を東京地検に提出していた。百田氏側は、河村氏が代表を務める地域政党「減税日本」との「特別友党関係