千鳥のノブ（45）が7日放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。CMに出演する際にある決意をしたことを明かした。ノブは上京して7年のダイアンに「順調も順調」と語った。大悟はダイアンのユースケに「どう思ってんの、アイツ（津田）が深津絵里とCM出たりとか。中学校の同級生やろ？そんなわけない」と質問した。ユースケは「家で流れたりするじゃないですか、嫁が心配すると思ってテレビ見ささんとこと