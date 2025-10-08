県は「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内では、これまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。8日、警察から正午までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）＜午前の発表＞■胎内市・7日午後10時40分頃・胎内市倉敷町の工場敷地内でクマ1頭目撃・クマの体長は約0.8メートル■湯沢町・8日午前6時15分頃・湯沢町土樽の町道を散