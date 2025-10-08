私はカオル。予報どおり台風がやってきて、空はどんより。今にも雨が降り出しそうな空模様です。夫に相談しましたが、「大丈夫でしょ〜」とのんきに構えています。私はその様子にもウンザリしてしまいました。結局義妹は夜行バスでわが家へ向かい、無事到着。義弟と連れ立ってやってきました。ところが2人は夫が手配したゲストルームをなぜか使わず、私たちの部屋に居座りだしました。寝ている娘を抱っこしようとするし、くつろぎ