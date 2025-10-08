Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤Ë¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç´ó¤êÅº¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ2017Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó(µýÇ¯34)¤ÎÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ÎËÙ±ÛÎï²Ó¤È12ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÙ±ÛÒ°¸¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î(47)¡£¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö¤äÃÄ»Ò¤Î¶á¤¯¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡¢¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö