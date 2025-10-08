◆ソフトバンク全体練習（8日、みずほペイペイドーム）パ・リーグ2連覇のソフトバンクは15日に開幕するクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向け、全体練習を再開した。練習終了に小久保裕紀監督が取材に対応。CSは脇腹を痛めた近藤健介不在の戦いになることを明かした。小久保監督は「間に合わないことを想定しています。脇腹なのでなかなか回復が難しい。日本シリーズまでいけば可能性はありますけど