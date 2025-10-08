北海道電力と上川大雪酒造は9月30日、京極発電所で行ってきた日本酒熟成の共同実証事業において、1年間熟成させた日本酒の搬出作業を実施したことを発表した。安定した温度・湿度環境を持つ発電所トンネルを活用した両社の「共創」の取り組みが、1年の成果を迎えた。発電所トンネル内で熟成された日本酒 発電所トンネルを活用した日本酒熟成の共同実証今回の共同実証は、北海道電力の「事業共創推進室」が推進する地域共創プロジェ