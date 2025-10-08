＜ゴルフ日本シリーズJTカップ事前情報◇8日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）＞国内男子ツアーの最終戦「ゴルフ日本シリーズJTカップ」の概要が発表された。12月4〜7日の4日間、東京よみうりカントリークラブ（東京）で行われ、賞金総額は1億3000万円、優勝賞金は4000万円で争われる。【写真】リアルすぎる…これが最新3Dスキャンシステム出場資格は例年と変わらず、今季ツアー優勝者、賞金ランキング上位者など30人に