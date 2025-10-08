6年間続いた米PGAツアー「ZOZOチャンピオンシップ」の後継トーナメントとして「ベイカレントクラシック」（10月9〜12日、神奈川県・横浜CC）が開幕する。松山英樹やコリン・モリカワ、ザンダー・シャウフェレ（ともに米国）らメジャーチャンピオンを始めとした米ツアーの強豪に加え、米ツアーを主戦場にする久常涼、欧州ツアーでプレーする中島啓太、日本ツアーで調子を上げている石川遼らの参戦も決まり、徐々に盛り上がりを見せ