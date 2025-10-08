俳優の藤木直人が6日に自身のXを更新。出演中のABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』でのオフショットを公開し、注目を集めている。【映像】色気あふれる藤木直人のヒモ男役投稿では「ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』第2話いかがでしたか? 藤堂の熱い想いが露わになった第2話でした ビルの屋上から飛び降りてもギリギリ平気な藤堂 来週第3話もぜひ」とドラマの放送を報告している。藤木演