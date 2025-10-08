元モーニング娘。の飯窪春菜（30）が7日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。自身の家族関係について話した。テーマは子連れで再婚、事実婚してできた「ステップファミリー」。飯窪は「人に説明する時は、わが家は明るい複雑なんです、って言っていて」と自身の育った環境を前置きした。「母がバツ2なんですけれども。私と4歳下の妹を連れて再婚して、そこで9歳下の妹ができましたね。今は