アトレは2026年3月28日、JR大井町駅に隣接する複合施設「OIMACHI TRACKS」内に、商業ゾーン「SHOPS & RESTAURANTS」をグランドオープンする。OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS商業ゾーンは低層部(1階〜5階)に位置し、81店舗が出店する。商業コンセプトは「WELL!WELL!WELL! "豊かなOFF"を生み出す無限のWELL」。3つの「WELL」は、生きる活力「Vitality」、心地よい繋がり「Community」、そして長く続く関係性「Sustainab