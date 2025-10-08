顔がどタイプで趣味も合う、まさに“理想の彼氏”ができた主人公！雑誌の撮影に呼ばれたことをうれしそうに報告してくれたり、「お金持ちになったらいろいろなところへ連れていってあげる」と夢を語ってくれたり…付き合った当初は、そんな彼が微笑ましかったのですが…。【まんが】私の家に住み着く男(ウーマンエキサイト編集部)