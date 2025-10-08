秋田朝日放送 8日朝、大仙市で散歩をしていた８２歳の女性がクマに襲われけがをしました。女性は病院に運ばれましたが命に別状はありません。 警察によりますと、午前７時前、大仙市長野で自宅近くの市道を散歩していた女性がクマに襲われました。襲われたところを目撃した人が女性を車に乗せて近くのコンビニエンスストアに駆け込み、店員が消防に通報しました。女性は顔を引っかかれ出血していたということです。女性は仙