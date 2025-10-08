巨人の山粼伊織投手が８日、ジャイアンツ球場で行われた１軍投手練習に参加した。１１日のクライマックスシリーズ第１ステージ第１戦・ＤｅＮＡ戦（横浜）に登板予定。「今日投げた感触はすごく良かった。日に日に良くなっているので楽しみ」と、登板を心待ちにした。この日はキャッチボールやダッシュで汗を流した右腕。「去年の横浜のように、短期決戦は勢いがついて上がっていくと思う。今年はジャイアンツが勢いを