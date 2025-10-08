今季限りで現役を退くことになったドジャースのカーショーは、３７歳シーズンとなった今季は１１勝２敗で、有終の美を飾った。これに対し、４２歳シーズンの今季は自己最悪の４勝１１敗ながら、来季も現役続行を希望しているのが、ジャイアンツのバーランダーだ。 通算２１２勝から２２３勝に伸ばしたカーショーは、通算勝率を昨年の・６９３から・６９９に上げた。勝ち星の上積みが少なかったバーランダーは通算勝利を２６６