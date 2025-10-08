モデルの仁香が７日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、再婚した１６歳年下の夫が、自分の息子との関係に悩んだ日々を振り返った。仁香は、離婚し息子を引き取って育てていたが、息子が小５の時に、現在の夫と再婚した。当時、夫はまだ２６才。「急に小５の男の子のパパになって、力んじゃうし、頑張らなきゃと思って」と、今までは兄や友人のように接してきた息子に細かい事を注意するようになったという。