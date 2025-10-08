「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース９−６ブルージェイズ」（７日、ニューヨーク）５回戦制（３戦先勝）の第３戦は、ヤンキースが逆転勝ちで１勝２敗とした。ヤンキースは三回表終了時点で１−６と５点差をつけられたが反撃。３−６の四回には、主将のジャッジが今ポストシーズン初本塁打となる左翼ポール直撃の同点３ランを放った。五回にはチザムの右越えソロで７−６とし、今地区シリーズで初めてブルージェイズか