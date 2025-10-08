長年連れ添い、“熟年夫婦”とも言われる自民党と公明党。新たな総裁の誕生後、すぐに行われるはずの自公の連立合意ですが、いま“暗雲”が垂れ込めています。【写真で見る】新執行部が発足笑顔の麻生太郎 副総裁高市・新執行部発足“麻生政権”との批判もまだ、高市新総裁の総理就任が決まったわけではありませんが、アメリカのトランプ大統領からは、「日本は初めて女性総理を選出した。深い知識と強さで尊敬される人物だ」