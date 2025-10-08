離婚の原因は様々ですが、多くの人はパートナーの不倫が原因で別れを選ぶのではないでしょうか。不倫をされたら離婚に向けての準備を進めますが、まずは慰謝料の支払いを要求する必要があります。なかには不倫相手に直接会って慰謝料を求める場合もあるでしょう。そのとき、不倫相手に反省の色が見られなかったら、怒りが込み上げてきますよね。今回は、悪びれる様子のない不倫女に妻が言い返した話をご紹介いたします。家庭を壊す