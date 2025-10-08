和風の味わいが簡単に完成！さつま揚げで懐かしい風味のサブおかず【バリエ14品】肉や魚なしでも満足！かにかま＆さつま揚げのおかずさつま揚げは、そのままでも焼いて食べるのも良いですが、煮物や炒め物で大活躍。さつま揚げ自体に味がついているため、料理の味付けが楽ちんです。ほんのり甘い和風の味は、どんなアレンジでもほっこりしますね。れんこんのように歯ごたえのある野菜を加えれば、満足感もあり！さつま揚げを使った