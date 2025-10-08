セガは、2026年2月21日に発売予定の『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』などの新グッズをECサイト「セガストアオンライン」とAmazonで発売すると発表した。 【画像】『龍が如く３外伝 Dark Ties』Tシャツなど新作グッズ一覧 現在予約を受け付けており、10月10日より「SEGA STORE TOKYO」でも販売する。 今回販売する新グッズの一部を紹介する。『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties』の登場キャラクター