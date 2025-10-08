日銀は８日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年以下」が４．３９倍、「同１年超３年以下」が３．１９倍、「同５年超１０年以下」が２．４５倍、「同１０年超２５年以下」が３．８９倍となった。 出所：MINKABU PRESS