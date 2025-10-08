（台北中央社）8日午前11時33分ごろ、東部海域を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは28.9キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度3＝東部・花蓮県、台東県▽震度1＝北部・新竹県、中部・台中市、彰化県、南投県、南部・台南市、嘉義県、北東部・宜蘭県（編集：羅友辰）