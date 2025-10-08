スパークス・グループが４日続伸している。７日の取引終了後に発表した９月のグループ運用資産残高が前月比５４８億円（２．７％）増の２兆１１２４億円と順調に積み上がり、前月に続き過去最高を更新したことが好感されている。「日本株式」「ＯｎｅＡｓｉａ」「実物資産」が順調に増加した。 出所：MINKABU PRESS