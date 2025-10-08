「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在でソフトバンクグループが「売り予想数上昇」４位となっている。 ８日の東証プライム市場でＳＢＧが５日ぶりに反落。米ＡＩ関連株の人気に乗り同社株は急騰。７日には初の２万１０００円台に上昇し、４月安値（５７３０円）から約３．７倍に跳ね上がった。ＡＩインフラ計画「スターゲート」に米オラクル＜ORCL＞や米オー