午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９７７、値下がり銘柄数は５６５、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、保険、非鉄金属、銀行など。値下がりで目立つのはゴム製品、精密機器、化学など。 出所：MINKABU PRESS