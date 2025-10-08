2025年10月6日、台湾メディア・太報はプロ野球米大リーグ（MLB）に所属する日本人投手が9人に上ることについて、韓国メディアが羨望（せんぼう）のまなざしを向けたことを報じた。記事は、韓国メディアOSENの報道を紹介。OSENは報道の中で「今年のロサンゼルス・ドジャースは日本人選手を核とし、2年連続でワールドシリーズ優勝を目指している。二刀流の大谷翔平を中心に、エースの山本由伸、そしてドジャースの弱点である救援陣の