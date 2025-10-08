ドジャースの山本由伸投手は、メジャー2年目を迎えた今季、30試合に登板して12勝8敗、防御率2.49、201奪三振を記録。先発ローテーションを外れることなく投げ抜き、エースとして輝きを放った。8日（日本時間9日）には、フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第3戦に先発する27歳右腕に対し、MLB公式サイトや現地メディアが期待を寄せている。 ■フィリーズとの第3戦に先発