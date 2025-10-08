バレーボール男子日本代表の石川祐希が所属するペルージャは7日、東京都・有明アリーナで髙橋藍を擁する昨季SVリーグ覇者のサントリーと国際親善試合を行い、セットカウント3ー1で勝利した。欧州チャンピオンズリーグ（CL）で優勝した欧州王者と日本王者の対決、日本バレーボール界のWエースの直接対決とあって、この“ドリームマッチ”には超満員