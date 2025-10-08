9月28日のスプリンターズSで3着だったナムラクレア（牝6＝長谷川、父ミッキーアイル）が来春の高松宮記念で引退することが8日、分かった。阪神C（12月27日、阪神）から当レースに向かう予定。長谷川師は「オーナーと協議した結果、香港にも行かず、去年と同じローテで高松宮記念が最後になります」と明かした。