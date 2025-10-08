非常に強い勢力で接近する見込みの台風22号について、林官房長官は8日、「少しでも危険を感じれば、躊躇（ちゅうちょ）せず、早め早めに自らの命を守る行動を取ってもらいたい」と呼びかけた。非常に強い台風22号は日本の南にあって、9日にかけて伊豆諸島に接近する見込み。林長官は8日午前の記者会見で、伊豆諸島の住人や滞在者に対し、「風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、高波や土砂災害、低い土地の浸水