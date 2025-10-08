お笑いコンビ「ファイヤーサンダー」が、コント日本一決定戦「キングオブコント」（11日決勝、TBSで午後6時30分から生放送）の優勝へ闘志を燃やしている。ネタを作る崎山祐（34）は「いいネタができた。書き上がった時点で好きというネタだった」と手応えを口にした。決勝に進むのは3年連続3回目となる。一昨年は4位。昨年はファーストステージを1位で通過するも、優勝したラブレターズに2点及ばず3位で涙をのんだ。「あの時の