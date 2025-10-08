7日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、2025-26シーズンのスローガンが決定したことをクラブ公式サイトで発表した。 今回発表されたスローガンは「WE PROCEED WORK HARD WIN/LOSE TOGETHER」。「ともに、次のステップへと前進するために ともに、泥臭く取り組み 勝つときも負けるときも、ともに歩む」という強い決意が込められているとのことだ。 2024-25