都道府県の「魅力度ランキング」で17年連続で北海道が首位となった。一方で、ランキングの最下位は埼玉県だった。先日発表された都道府県の「魅力度ランキング」。2025年は3位が沖縄県、2位は京都府、そして1位は北海道で、17年連続の首位だという。これは、民間の調査会社が認知度や魅力度、イメージなどを数値化したもので16年前から行われている。一方で、ランキングの最下位は2024年46位だった埼玉県。2024年最下位だった佐賀