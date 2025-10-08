赤色灯性風俗店への女性の紹介料をスカウトに支払ったとして、大阪府警は8日までに、風営法違反の疑いで、中国籍の風俗店店長関博容疑者（32）＝大阪市西淀川区＝を逮捕した。府警は、容疑者が急増するインバウンド（訪日客）向けに売春をあっせんし、利益を得ていたとみて調べている。府警によると、容疑者は認否を留保している。また、職業安定法違反（有害業務目的紹介）容疑でスカウト側の無職下森勇樹容疑者（39）＝大阪