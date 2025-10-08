大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は7日（火）、選手・スタッフへのプレゼントについてのお知らせをクラブ公式サイトで発表した。 今回発表されたのは、リーグ期間中は食品や飲料水のプレゼントは受け取ることができなくなるという内容。選手の体調管理や安全確保の観点から決定したという。また、持ち込んだ場合において、会場での出待ちやインフォメーションでの受け取り