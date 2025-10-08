【ワシントン共同】米国のウィットコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏はパレスチナ自治区ガザの和平協議に参加するため、現地時間8日、エジプト東部に到着した。米ニュースサイト、アクシオスの記者が報じた。