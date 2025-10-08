中央自動車道で7日、車6台が絡む事故があり、1人が死亡、6人がケガをした。渋滞の最後尾にいたトラックに別のトラックが追突し、その勢いで前方の乗用車などを次々と巻き込んだという。中央道で車6台絡む大事故7日午前10時頃、中央道調布IC付近で長い渋滞が起きていた。その先頭では、トラックや乗用車など複数が絡む事故があり、上り2車線は塞がれ、最後方のトラックはフロント部分が潰れた状態になっていた。「トラックと車3台か