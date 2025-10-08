【モデルプレス＝2025/10/08】Snow Manの佐久間大介、女優の川口春奈が8日、都内で開催された「&be HAIR」新商品・新CM発表会に出席。佐久間が川口との初対面で勘違いしたことを明かした。【写真】佐久間大介を初対面から“だいすけ呼び”？勘違いされた美人女優◆佐久間大介、川口春奈へ勘違いブランドアンバサダーの佐久間は、CMの撮影は別々で行われたため、この日が川口と初対面になったそうで「先ほどもお話ししてて、い