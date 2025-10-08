米大リーグ・エンゼルス菊池雄星投手の妻で、元フリーキャスターの深津瑠美さんが家族ショットを披露し、感謝の思いをつづった。８日にインスタグラムを更新し「今シーズンを忘れられないものにしてくれた、すべての瞬間、挑戦、出会いへの感謝を込めて」と英文で記した瑠美さん。「２０２５年シーズンの成長、感謝、そして思い出に乾杯！」とつづり、球場での親子ショットをアップ。「＃ｍｌｂ＃ａｎｇｅｌｓ＃エンジェル